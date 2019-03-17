Макрон потребовал принятия «сильных решений» во избежание беспорядков

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Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал разработать меры, чтобы беспорядки, сопровождавшие акцию «жёлтых жилетов» 16 марта, не повторялись.

«Я хочу, чтобы ситуация была проанализирована и чтобы в кратчайшие сроки можно было принять дополнительные сильные решения с целью не допустить подобного», — приводит его слова Europe1.

В субботу, 16 марта, демонстранты 18-й раз вышли на улицы французских городов в рамках акций «жёлтых жилетов». По данным МВД страны, около 32 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во французских городах.

Полицейские задержали десятки человек, для разгона протестующих применялись водомёты, слезоточивый газ и травматические ружья.

Как отмечалось, в ходе акций протеста неизвестные громили магазины на Елисейских Полях и жгли автомобили.

Подробнее — в материале RT.

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