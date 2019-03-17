Макрон потребовал принятия «сильных решений» во избежание беспорядков
«Я хочу, чтобы ситуация была проанализирована и чтобы в кратчайшие сроки можно было принять дополнительные сильные решения с целью не допустить подобного», — приводит его слова Europe1.
В субботу, 16 марта, демонстранты 18-й раз вышли на улицы французских городов в рамках акций «жёлтых жилетов». По данным МВД страны, около 32 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во французских городах.
Полицейские задержали десятки человек, для разгона протестующих применялись водомёты, слезоточивый газ и травматические ружья.
Как отмечалось, в ходе акций протеста неизвестные громили магазины на Елисейских Полях и жгли автомобили.
Подробнее — в материале RT.