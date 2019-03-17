Макрон потребовал принятия «сильных решений» во избежание беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал разработать меры, чтобы беспорядки, сопровождавшие акцию «жёлтых жилетов» 16 марта, не повторялись.

«Я хочу, чтобы ситуация была проанализирована и чтобы в кратчайшие сроки можно было принять дополнительные сильные решения с целью не допустить подобного», — приводит его слова Europe1.

В субботу, 16 марта, демонстранты 18-й раз вышли на улицы французских городов в рамках акций «жёлтых жилетов». По данным МВД страны, около 32 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во французских городах.

Полицейские задержали десятки человек, для разгона протестующих применялись водомёты, слезоточивый газ и травматические ружья.

Как отмечалось, в ходе акций протеста неизвестные громили магазины на Елисейских Полях и жгли автомобили.

Подробнее — в материале RT.