Более 30 тысяч человек приняли участие в протестах «жёлтых жилетов» во Франции

Около 32 тыс. человек приняли участие в акциях протеста «жёлтых жилетов» в различных французских городах в субботу, 16 марта.

Об этом информирует Franceinfo со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

Как уточняется, в Париже в акциях протеста приняли участие порядка 10 тыс. человек.

В субботу, 16 марта, демонстранты в 18-й раз вышли на улицы французских городов в рамках акций «жёлтых жилетов». Только в Париже были задержаны более 120 человек.

В ходе акции протеста полицейские применили водомёты, слезоточивый газ и травматическое оружие.

Подробнее — в материале RT.