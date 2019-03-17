Более 30 тысяч человек приняли участие в протестах «жёлтых жилетов» во Франции

Короткая ссылка
Около 32 тыс. человек приняли участие в акциях протеста «жёлтых жилетов» в различных французских городах в субботу, 16 марта.

Об этом информирует Franceinfo со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

Как уточняется, в Париже в акциях протеста приняли участие порядка 10 тыс. человек.

В субботу, 16 марта, демонстранты в 18-й раз вышли на улицы французских городов в рамках акций «жёлтых жилетов». Только в Париже были задержаны более 120 человек.

В ходе акции протеста полицейские применили водомёты, слезоточивый газ и травматическое оружие.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить