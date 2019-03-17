Более 30 тысяч человек приняли участие в протестах «жёлтых жилетов» во Франции
Об этом информирует Franceinfo со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.
Как уточняется, в Париже в акциях протеста приняли участие порядка 10 тыс. человек.
В субботу, 16 марта, демонстранты в 18-й раз вышли на улицы французских городов в рамках акций «жёлтых жилетов». Только в Париже были задержаны более 120 человек.
В ходе акции протеста полицейские применили водомёты, слезоточивый газ и травматическое оружие.
Подробнее — в материале RT.