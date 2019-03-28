Трансляции протестов во Франции видеоагентства Ruptly и проект RT #Romanovs100 — в финале премии Shorty Awards

RT стал финалистом Shorty Awards в 13 категориях — престижной премии, вручаемой за достижения в социальных сетях. На победу претендуют видеоагентство RT Ruptly, соцмедиа-проект #Romanovs100 и другие работы телеканала.

Ruptly стало финалистом в категории «Лучшее новостное освещение событий в прямом эфире» за трансляции протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Проект Maffick Media агентства Ruptly вышел в финал в номинации «Лучшее использование видео в Facebook» за ролик Kindness is so powerful, а также в категории «Присутствие в Facebook».

Ранее инновационная платформа Ruptly Live получила приз бизнес-премии Stevie в Германии, а видеоагентство Ruptly дважды становилось обладателем престижной премии в сфере онлайн-журналистики The Drum Online Media Awards.

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Масштабный кросс-платформенный проект RT #Romanovs100, приуроченный к столетию со дня расстрела царской семьи, вышел в финал Shorty Awards в категориях «Лучший образовательный проект», «Лучший повествовательный проект», «Лучший информационный проект», «Лучшее использование изображений/фотографий», «Лучшее использование хештега», «Лучшее органическое продвижение проекта» и «Лучшее использование Facebook». Также созданный в рамках проекта панорамный VR-видеоклип на композицию «Колыбельная Романовых» известного музыканта и исполнителя Петра Налича номинирован в категории «Лучшее использование виртуальной реальности».

Проект #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Государственным архивом России, в 2018 году был удостоен наград серии премий The Drum Awards и Clio Entertainment, а в 2019 году — премии в области промо, маркетинга и дизайна Promax Europe Awards. Кроме того, проект номинирован на премию New York Festivals в шести категориях.

Панорамный ролик RT в память о знаменитом физике-теоретике Стивене Хокинге стал финалистом Shorty Awards в номинации «Лучшее использование видео в формате 360 градусов», а приложение RT360 для просмотра панорамного контента — в категории «Лучшее приложение для фото и видео».

RT одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате. В ноябре 2016 года RT в рамках совместного с «Роскосмосом» и РКК «Энергия» проекта «Космос 360» первым в мире «отправил» зрителей в космос, показав кадры Земли, снятые на МКС. В октябре 2017 года RT представил SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео из открытого космоса.

Shorty Awards— престижная ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях. В 2019 году премия вручается в 11-й раз. Победители будут объявлены 5 мая в Нью-Йорке.