С 9 июня: Латвия запретила трансляцию всех российских телеканалов в стране

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию всех российских телеканалов. Мера вступит в силу 9 июня и затронет 80 зарегистрированных в России телеканалов, вещание которых сейчас доступно в стране. Под ограничения подпали такие развлекательные каналы, как «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец!», «Русский Иллюзион».

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил в стране трансляцию всех российских телеканалов, сообщает агентство LETA со ссылкой на председателя организации Ивара Аболиньша.

Мера вступит в силу 9 июня и затронет 80 зарегистрированных в России телеканалов, вещание которых сейчас доступно в стране. Под ограничения подпали такие развлекательные каналы, как Е ТВ, «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец!», «Русский Иллюзион».

Как заявили в совете, решение принято на основании недавно установленной правовой нормы: в Латвии не могут действовать СМИ государств, которые «угрожают территориальной целостности и независимости другой страны». В организации добавили, что блокировка будет действовать до окончания российской спецоперации на Украине и возвращения Крыма.

Вместе с тем Аболиньш сообщил, что совет выдаст лицензию на вещание телеканалу «Дождь»*, приостановившему работу в России в начале марта. С 9 июня «Дождь» войдёт в список зарегистрированных в Латвии каналов, он будет транслироваться из Риги. По словам Аболиньша, соответствующие переговоры шли около трёх месяцев.

Напомним, ранее Латвия уже запретила вещание ряда российских телеканалов, в частности, заблокировала сайт RT на русском, запретила трансляцию РБК, НТВ, РЕН ТВ и других.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что западные страны пытаются воспользоваться раздутой ими же антироссийской истерией, чтобы разобраться с российскими СМИ и лишить общество источников альтернативной точки зрения. Дипломат напомнила, что власти Латвии запретили вещание российских телеканалов «Россия РТР», «Россия 24» и TV Centr International.

«Желание и попытки расквитаться с российскими СМИ — это целенаправленная и долгосрочная политика Латвии, длящаяся не год, не два и даже не пять лет», — отметила Захарова.

При этом работа российских СМИ выдаётся за угрозу национальной безопасности, обратила внимание она.

«Только за последние два года Рига различными решениями ограничила вещание уже 41 российского СМИ. Примеры такой модерации информационного пространства представляют собой не что иное, как цензуру», — подчеркнула представитель МИД.

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Помимо этого, в марте власти Латвии включили 25 граждан России в список нежелательных лиц и запретили им въезжать в страну в течение неопределённого срока. Среди нежелательных для страны лиц — журналисты Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев и Тина Канделаки, кинематографисты Никита Михалков, Владимир Машков, Анастасия Макеева, музыканты Полина Гагарина, Николай Расторгуев и другие участники группы «Любэ», Василий Герелло, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Виктория Цыганова, Стас Михайлов, артист балета Сергей Полунин и другие.

Также по теме «Хотят вытравить память»: как в Прибалтике пытаются бороться с Днём Победы и советским наследием Запреты на советскую символику и георгиевские ленточки, усиление полицейских патрулей и предложения снести памятники — так Прибалтика...

3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций в отношении России. Ограничения затронули нефтяную и банковскую сферы, а также работу ряда российских телеканалов. Согласно заявлению ЕС, на территории союза будет приостановлено вещание трёх российских телеканалов — это «РТР-Планета», «Россия 24» и «ТВ-Центр».

При этом сотрудники этих телеканалов смогут продолжить в ЕС работу, не связанную с вещанием, например, брать интервью и проводить исследования.

В конце марта Великобритания ввела санкции в отношении телеканала RT, информационного агентства «Россия сегодня» и ряда российских журналистов.

В санкционный список попали 14 физических и юридических лиц из России. Помимо самих АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT) и МИА «Россия сегодня» (радио Sputnik), под ограничениями оказались генеральный директор RT Алексей Николов, главный редактор Sputnik Антон Анисимов и журналист ВГТРК Сергей Брилёв.

Напомним, 18 марта британский медиарегулятор Ofcom объявил об отзыве лицензии RT на вещание в Великобритании. В пресс-службе RT это решение назвали политическим и обратили внимание, что Лондон несколько лет искал формальный повод закрыть телеканал, но хотел сохранить видимость свободы слова. В пресс-службе подчеркнули, что Запад хочет запретить любые точки зрения, отличные от официальных.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.