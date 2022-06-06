В Латвии запретили трансляцию всех российских телеканалов

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В Латвии запретили трансляцию всех российских телеканалов. Решение о блокировке трансляции около 80 телеканалов вступит в силу с 9 июня.
В Латвии запретили трансляцию всех российских телеканалов
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Об этом информирует агентство LETA со ссылкой на национальный совет по электронным СМИ.

В совете заявили, что решение принято на основании правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут действовать СМИ, «угрожающие терроториальной целостности и независимости другой страны». 

Также в ведомстве заявили, что блокировка будет действовать, пока Россия не завершит спецоперацию на Украине.

Ранее глава МИД Латвии заявил о намерении страны отказаться от поставок российского газа.

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