«Реакция на недружественные действия ФРГ»: МИД опубликовал ответные меры на запрет вещания RT DE

МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание телеканала RT DE. Меры предполагают прекращение вещания телерадиокомпании Deutsche Welle в России и рассмотрение вопроса о признании её СМИ-иноагентом. Также в ведомстве анонсировали формирование перечня представителей структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE, которым будет запрещён въезд на территорию России. В Кремле ситуацию с RT DE назвали «посягательством на свободу слова». По словам постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, Берлин несёт ответственность за создание «разделительных линий» в информационном пространстве Европы.

МИД России объявил о первом этапе ответных мер на ограничение работы телеканала RT DE в Германии.

«В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер», — указали в министерстве.

Так, на территории России будет прекращено спутниковое и иное вещание германской телерадиокомпании Deutsche Welle, закрыт её корреспондентский пункт, а также аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро компании. Помимо этого, компетентные органы РФ инициируют рассмотрение вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом.

Также во внешнеполитическом ведомстве сообщили о запуске процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и оказанию давления на российского медиаоператора — фигурантам этого списка будет запрещён въезд на территорию России.

«Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована», — добавили в МИД.

Ранее сегодня в Кремле, комментируя ситуацию с RT DE, выразили сожаление в связи с действиями властей Германии.

«Российскому средству массовой информации, я бы даже сказал, международному средству массовой информации запрещают вещание в Германии. Это не что иное, как посягательство на свободу слова», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Германия несёт полную ответственность за создание «разделительных линий» в информационном пространстве Европы. С таким утверждением выступил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Обращаемся к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру с призывом незамедлительно и публично отреагировать на эту возмутительную ситуацию. Молчание провоцирует разжигателей информационной войны на дальнейшую эскалацию», — добавил дипломат.

Gettyimages.ru

Давление на RT DE в Германии

Накануне стало известно, что немецкий регулятор MABB запретил телеканалу RT DE вести эфиры на всех платформах (на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе «Одиссей»).

При этом продюсерская компания RT DE Productions была ложно выдана за вещателя телеканала RT DE, базирующегося в Москве. Об этом говорится в заявлении RT DE Productions.

В этой связи RT DE Productions будет обжаловать решение немецких чиновников в суде. «Мы разъяснили регулятору, как функционирует наша производственная деятельность, и недвусмысленно указали, что мы не являемся ответственным вещателем RT DE», — говорится в заявлении RT DE Productions.

В свою очередь, заместитель главного редактора RT Анна Белкина указала, что канал получил лицензию на вещание полностью легитимно.

«Лицензия была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. RT DE Productions будет обжаловать в суде решение, принятое немецким регулятором MABB. Телеканал RT DE продолжит вещание из Москвы», — заключила Белкина.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала запрет «полной чушью»: «RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе — ни в Европе, ни где-либо ещё. Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы и у которого есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Это полная чушь. Вещать не прекратим».

Берлину неоднократно и на различных уровнях предлагали оставаться в международно-правовых рамках, а также обозначали варианты решения проблем, созданных не российской стороной, отмечала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Но если германская информационно-политическая машина катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова, то и нам нечего стесняться, отвечая взаимностью», — указывала она.

Между тем 3 февраля руководитель RT France Ксения Фёдорова прокомментировала опубликованное в журнале Challenges сообщение о начале расследования французского регулятора в отношении телеканала.

«Орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom (бывший Высший совет по аудиовизуальным средствам. — RT) начал расследование в отношении подачи информации каналом RT France, финансируемым из российского государственного бюджета. Несколько ассоциаций сообщили об упущениях в освещении кризисов, таких как выступления «жёлтых жилетов» или ситуация в Сирии и Центрально-Африканской Республике», — говорится в материале французского журнала.

Фёдорова назвала публикацию спланированной акцией. Она подчеркнула, что информация о начале проверки появилась «на следующий день после запрета вещания коллег из RT DE».

«Если сообщения в СМИ подтвердятся и французский регулятор действительно начал расследование в отношении RT France из-за жалоб неких «ассоциаций», которые недовольны освещением определённых тем, это будет говорить о самой настоящей цензуре, ведь речь уже не идёт о попытке найти фейк-новости или хоть какие-либо несоответствия, а речь идёт именно о подаче информации», — отметила она.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила, что Берлин избрал очень жёсткий, карательный подход по отношению к RT DE: «Здесь, несомненно, присутствовала определённая политическая повестка, и руководствовались в данном случае не сугубо правовыми соображениями».