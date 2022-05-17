«Лазейки для обхода санкций»: Минфин США закупает специализированное ПО для мониторинга русскоязычного даркнета

По мере развития санкционного противостояния с Москвой западные государства во главе с США стремятся к максимальному контролю за информационными и финансовыми потоками. В распоряжении RT оказались документы американского правительственного портала госзакупок — профильного подразделения Министерства финансов США, специализирующегося на финансовой разведке. В них говорится о намерении Вашингтона приобрести программное обеспечение для мониторинга даркнета. Одной из приоритетных функциональных особенностей ПО в описании тендера названа возможность поиска и анализа на русском языке. Финразведка таким образом сможет вести розыск нарушителей санкций, а также сама пользоваться лазейками в интересах американского правительства, считают эксперты.

В тендерной документации отмечается, что отдел закупок финансово-бюджетной службы Минфина, выступая от имени Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), намерен без проведения конкурса заключить с компанией EJ2 Communications, Inc. (DBA Flashpoint) контракт на передачу продукта Flashpoint Enterprise Platform.

«Flashpoint проводит сбор и организацию данных из первичных источников из дип- и дарквеба, — говорится в документах. — Такая информация берётся с форумов, социальных сетей, сайтов для публикации исходного кода и других онлайн-каналов, где экстремисты и киберпреступники общаются и распространяют пропаганду».

Отмечается, что в обширной базе данных Flashpoint собранные разведданные сортируются по географическому местоположению, имени файла, конкретным словам, дате публикации, источнику, группе, описанию содержимого и языку оригинала. Кроме того, Flashpoint предоставляет пользователям продукты и сервисы, специализирующиеся на разведке угроз.

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Разведывательные методы и возможности Flashpoint, как утверждается в документах, «уникальны и напрямую поддерживают миссию FinCEN по охране глобальной финансовой системы». Таким образом подчёркивается, что упор в использовании программного обеспечения будет делаться именно на различные аспекты финансовой разведки.

Россиянам вход запрещён

На возможностях мониторинга интересующей профильные подразделения Минфина США информации стоит остановиться подробнее. В описании контракта отмечается, что Flashpoint предоставляет важные разведданные финансового характера «благодаря впечатляющему сочетанию мониторинга, осуществляемого людьми, и автоматизированного мониторинга популярных современных сайтов джихадистов и киберпреступников, форумов в дип- и дарквебе и других источников».

Идущее затем перечисление приоритетных областей анализа не оставляет сомнений в том, кто является одной из приоритетных целей американских государственных финансистов. В частности, подчёркивается, что «Flashpoint располагает большой командой профильных экспертов в области культуры, техники и лингвистики, в том числе в арабском, фарси, турецком, немецком, французском, русском и 12 других языках. Эти эксперты могут взаимодействовать с FinCEN и оказывать поддержку с помощью имеющихся в продаже продуктов и сервисов».

Следует отметить, что при попытке зайти на сайт поставщика Flashpoint — компании EJ2 Communications — пользователям из России доступ к сайту специфически блокируется именно по географической принадлежности.

Ищи, кому выгодно

Желание американских правительственных структур вести автоматизированный поиск в даркнете на иностранных языках, включая русский, связано со стремлением США к корректировке и налаживанию обратной связи на санкционном треке, считает член Международного общества профессионалов конкурентной разведки Евгений Ющук.

«Думаю, тут есть цель выявления способов обхода санкций. Возможно, кто-то хочет также установить контакт с людьми, которые хотят продать информацию», — говорит эксперт.

Он не исключает, что американские власти «специально оставляют лазейки для обхода санкционных мероприятий».

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«К примеру, когда они вводили эмбарго на нефть и на мазут, то специально оставили лазейку: если ты купил не напрямую у России, а через кого-то, то это нормально, — пояснил Ющук. — Поэтому я не исключаю, что там и такие тенденции также имеют место. То есть это во все стороны работает — это, по сути, такое решето, через которое течёт во все стороны».

И сам Минфин США может специально оставлять лазейки для обхода санкций, полагает эксперт.

«В данном случае Минфин США, будучи заказчиком всей этой истории, действует как раз в логике оставления лазеек для обхода санкций, — объяснил он. — Следует понимать, что США вводят санкции не из вредности, а для того, чтобы причинить ущерб оппоненту. Если им что-то невыгодно, то они корректируют. И для этих целей корректировки нужна некая система коммуникаций, которая не видна снаружи».

Как ранее сообщал RT, американское финансовое ведомство решило ввести дополнительные ограничения в отношении российского Центробанка. При этом стоит отметить, что Минфин США ограничивает также деятельность американских коммерческих компаний, включая бухгалтерские и аудиторские услуги. Вместе с тем ведомство сделало специальную оговорку относительно деятельности НКО, чья работа направлена на «продвижение демократии».