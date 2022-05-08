Минфин США предписал завершить в России бухгалтерские и аудиторские услуги

Минфин США предписывает американским компаниям завершить предоставление в России бухгалтерских услуг до 7 июля, а аудиторских — до 20 августа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генлицензию министерства.

Отмечается, что до 7 июля разрешены «операции, необходимые для прекращения экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединённых Штатов или лицом из Соединённых Штатов, где бы они ни находились, бухгалтерских услуг, управленческого и корпоративного консультирования лицу, расположенному в России».

Другой документ указывает на запрет аудиторских услуг с 20 августа.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила планы по ужесточению санкций против России в ходе встречи с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции.