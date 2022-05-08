Минфин США предписал завершить в России бухгалтерские и аудиторские услуги
- AP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генлицензию министерства.
Отмечается, что до 7 июля разрешены «операции, необходимые для прекращения экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединённых Штатов или лицом из Соединённых Штатов, где бы они ни находились, бухгалтерских услуг, управленческого и корпоративного консультирования лицу, расположенному в России».
Другой документ указывает на запрет аудиторских услуг с 20 августа.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила планы по ужесточению санкций против России в ходе встречи с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции.