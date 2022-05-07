Замглавы Госдепа обсудила планы ужесточения антироссийских санкций с коллегами из Европы

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила планы по ужесточению санкций против России в ходе встречи с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции.

«Участники скоординировали планы дополнительных санкций и других мер для привлечения России к ответственности», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Отмечается, что также были обсуждены вопросы военной и гуманитарной помощи для Украины.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон располагает «неисчерпаемыми возможностями» по доставке оружия и оборонной помощи Украине.