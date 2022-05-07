Замглавы Госдепа обсудила планы ужесточения антироссийских санкций с коллегами из Европы
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«Участники скоординировали планы дополнительных санкций и других мер для привлечения России к ответственности», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.
Отмечается, что также были обсуждены вопросы военной и гуманитарной помощи для Украины.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон располагает «неисчерпаемыми возможностями» по доставке оружия и оборонной помощи Украине.