Замглавы Госдепа обсудила планы ужесточения антироссийских санкций с коллегами из Европы

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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила планы по ужесточению санкций против России в ходе встречи с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции.
Замглавы Госдепа обсудила планы ужесточения антироссийских санкций с коллегами из Европы
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

«Участники скоординировали планы дополнительных санкций и других мер для привлечения России к ответственности», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Отмечается, что также были обсуждены вопросы военной и гуманитарной помощи для Украины.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон располагает «неисчерпаемыми возможностями» по доставке оружия и оборонной помощи Украине.

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