В Госдепе заявили о «неисчерпаемых возможностях» США по доставке помощи Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что у Вашингтона есть неисчерпаемые возможности по доставке оружия и оборонной помощи Украине.

Об этом он сказал в ходе брифинга, комментируя заявления российской стороны о том, что оружейные конвои на Украине будут считаться законными целями для российских военных.

«У нас есть неисчерпаемые возможности по доставке оружия и оборонной помощи», — заявил Прайс.

Также Прайс утверждает, что Соединённые Штаты показали регулярностью поставок, что у них есть возможность осуществлять их.

Кроме того, в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты выделяют Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму $387 млн.