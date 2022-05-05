В Госдепе заявили о «неисчерпаемых возможностях» США по доставке помощи Украине

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что у Вашингтона есть неисчерпаемые возможности по доставке оружия и оборонной помощи Украине.
В Госдепе заявили о «неисчерпаемых возможностях» США по доставке помощи Украине
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Об этом он сказал в ходе брифинга, комментируя заявления российской стороны о том, что оружейные конвои на Украине будут считаться законными целями для российских военных.

«У нас есть неисчерпаемые возможности по доставке оружия и оборонной помощи», — заявил Прайс.

Также Прайс утверждает, что Соединённые Штаты показали регулярностью поставок, что у них есть возможность осуществлять их. 

Кроме того, в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты выделяют Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму $387 млн.

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