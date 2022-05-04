Глава Минфина США рассказала о решении ввести ограничения против ЦБ России

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что решение ввести ограничения в отношении Центробанка России было нелёгким.

«Мы крайне редко — я думаю, только в случае с Ираном и КНДР — вводили санкции в отношении центральных банков других стран, и решение предпринять такой шаг в отношении России было не из лёгких», — цитирует её РИА Новости

Вместе с этим она добавила, что введённые против России ограничения «оказали значительное влияние на экономические перспективы России, в том числе долгосрочные».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад украл у российской стороны $300 млрд.