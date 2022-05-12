«Организационная импотенция»: экс-юрист ФБК Виталий Серуканов — о развале созданной Навальным оппозиционной структуры

Сторонники осуждённого на девять лет лишения свободы основателя Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального занимаются активным освоением наследия своего экс-шефа. И если отдельным лидерам развалившегося ФБК удаётся выторговать себе гранты у западных кураторов, то рядовые активисты либо оказались в бесправном положении за границей, либо остались на конспиративных условиях в России. Об этом в интервью RT рассказал бывший замначальника московского штаба Навального** экс-юрист ФБК Виталий Серуканов.

— Навальный находится в заключении, и с тех пор в ФБК* и аффилированных с ним организациях наблюдается нарастающий системный кризис. Осталась ли там вообще какая-либо дееспособная структура?

— Структура, конечно же, распалась. Важным фактором являются противоречия, возникающие между соратниками Навального. Его команда распалась на три условные части. Первая — это Мария Певчих, Георгий Албуров и ещё ряд сотрудников ФБК. Второй руководят Иван Жданов и Леонид Волков в Литве и Германии, у них свои информационные ресурсы. И третья часть — отщепенцы, которые никому не пригодились. Это Любовь Соболь и её команда, уехавшие из России рядовые сотрудники.

Виталий Серуканов

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— Где они находятся сейчас?

— Кто в Грузии, кто где-то в Европе болтается на непонятные доходы. При этом следует понимать, что Соболь выживает в одиночку и сейчас ищет себе нового босса. Отсюда её бесконечные попытки прибиться то к Евгению Чичваркину, то к Михаилу Ходорковскому, то ещё к каким-то людям из Лондона. То есть Соболь в поиске финансового спонсора и, наверное, новой политической группы, в которой она займёт своё место.

— Кого вы назвали бы наиболее ресурсным игроком из числа бывшей верхушки ФБК?

— Стабильнее всего сейчас себя чувствует Мария Певчих (руководитель отдела расследований ФБК. — RT), потому что в её жизни практически ничего не изменилось — те же самые кураторы, те же каналы поступления информации. Это всё осталось и продолжает функционировать на Западе, в первую очередь в Великобритании. К ней перешёл целый ряд бывших менеджеров ФБК. Но Волков понимает, что не может тягаться с Певчих, поэтому у них наметился лёгкий кадровый паритет. В отличие от той же группы Соболь, которая находится в самом худшем положении. Недавно я писал о том, что в Москву был вынужден вернуться Даня Холодный (бывший технический директор «Навальный LIVE». — RT). Он вернулся из Литвы, потому что Волков не сделал ему вид на жительство, как всем остальным своим сотрудникам. Холодного по возвращении задержали, потому что он был фигурантом большого уголовного дела.

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— В контексте специальной военной операции могли ли западные спецслужбы, по вашему мнению, выдать дополнительное финансирование команде Навального?

— Наверняка так и происходит, особенно с учётом того, что повестка у них полностью изменилась в пользу поддержки Украины.

Если в первые дни военной операции они ещё делали вид, что придерживаются какого-то паттерна в духе «нет войне», то сейчас они откровенно сидят в чужих окопах и поддерживают все фейки 72-го ЦИПсО ВСУ. Достаточно посмотреть созданный на базе «Навальный LIVE» YouTube-канал «Популярная политика». Там весь украинский фашистский бомонд присутствует. Начиная с Алексея Арестовича и заканчивая Дмитрием Гордоном.

То есть они просто превратились в рупор украинской пропаганды, вестник СБУ.

— В связи с чем, как вы полагаете, сформировалась эта смычка бывшей команды Навального и украинской пропаганды?

— Думаю, что они заинтересованы работать на киевский режим по нескольким причинам. Во-первых, они боятся за своё положение в Европе, поэтому таким образом пытаются выслужиться — перед Евросоюзом, перед Западом, — мол, посмотрите, мы на вашей стороне, мы поддерживаем любую повестку, которую вы нам спускаете. Второй момент — финансовый. Эти люди живут на западные гранты, на западные доходы, они просто как сотрудники на зарплате отрабатывают всё спущенное сверху. Как тот же, к примеру, Владимир Милов, который работает в штате американского фонда.

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— Милов, по сути, стал крайне экстремистским глашатаем западной повестки в отношении России, а себя видит чуть ли не в качестве главы будущей оккупационной администрации.

— Для начала следует отметить, что Милова всегда крайне тяготила роль даже не второго номера, а такого заштатного деятеля. К тому же сейчас у Милова и остатков ФБК разные кураторы. Милов очень тесно сотрудничает с Free Russia Foundation***, у него давние налаженные связи с Анастасией Сергеевой — одного из кураторов по Восточной Европе американского института IRI (Международный республиканский институт. — RT). Сергеева — давняя подруга Милова, живёт сейчас в Варшаве, и вокруг неё также собирается группа беглых мигрантов. Сергеева, в частности, сопровождала Милова в различных поездках по Европе. Это говорит о том, что она не перестала поддерживать оппозицию, хотя много заявляла, что якобы отошла от дел.

А Милов, безусловно, считает себя обиженным, недооценённым соратниками по ФБК. Был эпизод, когда Соболь вообще уволила Милова, пока Навальный сидел в спецприёмнике. Милов тогда очень сильно разозлился, и Навальный его потом вернул, но эпизод довольно показательный.

— Какова роль в оппозиции супруги Навального Юлии? Помнится, её чуть ли не прочили на роль российской Тихановской.

— Юлия Навальная сейчас как свадебный генерал — появляется на подчёркнуто светских мероприятиях, где собирается весь английский, европейский бомонд, где нужно, как говорится, «торговать лицом» в поисках финансирования.

По моим данным, у Навальной и Волкова уже разные «кошельки» и между ними серьёзный конфликт, который начался практически сразу после возвращения Алексея в Россию. Поэтому говорить о том, что Навальная будет по-настоящему встроена в структуру нынешнего ФБК, невозможно. Собственно, семья Навальных уже в этой структуре никак и никем не представлена.

Единственный человек, который был к ним по-настоящему лоялен, это Любовь Соболь, но она не может принимать какие-либо решения. То есть фактически у Навальных не осталось никаких ресурсов, кроме тех финансовых средств, которые они благополучно украли до этого.

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— Что, по вашему мнению, лидеры остатков ФБК обещают своим западным кураторам в плане внутренней дестабилизации в России?

— Уверен, что Волков до сих пор бравирует отчётами о сетке бывших региональных штабов. Многие люди оттуда никуда не делись. К примеру, недавно в Костроме экс-координатор штаба Навального** Александр Зыков распространял фейки о российской армии. То есть структура эта формально «умерла», но многие из её членов остаются в своих регионах.

Они завели новые социальные ресурсы с другими названиями, никак внешне не связанными с брендом «Навальный», но продолжают при этом выполнять те же самые задачи.

Знаю, что у них остаются внутренние секретные чаты, где участвуют те, кто уехал за границу. То есть они продолжают взаимодействовать, каналы остаются. Вполне можно допустить, что по этим каналам им поступают задачи, которые они должны выполнять в России.

— С начала года Волков и прочие руководители распавшегося ФБК так и не смогли мобилизовать актив, все попытки протеста закончились провалом. Не пытается ли сейчас Волков «продать» своим западным кураторам уже несуществующую структуру?

— Да, это так. Волкову и остальным важно поддерживать сказку о том, что в России якобы есть «сотни тысяч» поддерживающих Навального. Поэтому они сейчас очень боятся анонсировать настоящие беспорядки и провокации, понимают, что вместо заявленных тысяч на улицы выйдут пара десятков «городских сумасшедших».

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Причём одна половина будет действительно сумасшедшими, а вторая — это люди, до сих пор рассчитывающие на какой-нибудь ВНЖ в Литве. Волков со Ждановым прекрасно понимают, что они никто в России, что у них ноль поддержки тут, на улицу никто не выйдет. Они и продают эту сказку, но фактически не могут ничего внутри России реализовать — нет никакого ресурса, у них организационная импотенция.

Если раньше всё держалось на сектантском авторитете Навального, то сейчас у них уже и этого нет. Сейчас они как без рук, без ног. А тот ресурс, который остался в России, — это всё люди глубоко «спящие», они не хотят себя лишний раз афишировать.

— Можно ли в таком случае говорить о том, что угроза дестабилизации по «уличному» сценарию в России миновала?

— Я бы всё равно не сбрасывал эту вероятность со счетов. Бытует мнение, что «навальнизм» уже исчерпан, но всё равно у них здесь остаются люди, которые способны и на радикальные действия, начиная с (не дай бог) терактов и заканчивая жёсткими акциями прямого действия.

— Учитывая ситуацию на Украине, можно ли прогнозировать, что Запад и украинские власти как их прямой инструмент попытаются использовать оставшихся сторонников Навального для подрывных действий внутри России?

— Конечно. Это будет сразу же раздуто до уровня мирового резонанса, моментально подключатся все западные и мировые СМИ. Кстати, в этой связи можно упомянуть составление навальнистами бесконечных санкционных списков. Знаю по своим источникам, что даже внутри команды Навального в Вильнюсе у многих вызвал недоверие этот список почти из 10 тыс. фамилий. Там сидели два клерка и просто его клепали, даже не задумываясь, кого они туда включали. Туда и «мёртвые души» попали. К примеру, умершая уже Галина Волчек.

То есть они даже не проверили эти свои списки на предмет наличия там умерших людей или людей, которые давно уже не в политике, ничем общественно-политическим не занимающихся. Это просто абсолютная халтура, которую подсунули европейцам под видом того, что была проведена серьёзная аналитическая работа. Но работа эта наверняка потребовала очень больших финансовых средств, затрат, грантов и так далее. То есть деньги были, как всегда, украдены, а два бестолковых клерка просто клепали эту историю на коленке.

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— Если у Волкова, Жданова, Певчих, Милова, возможно, всё будет нормально в плане содержания их Западом, то какова судьба основной массы сбежавших из России активистов?

— Эти рядовые активисты, конечно же, никому не нужны. Знаю, что в Грузии американские фонды пытаются им платить какие-то зарплаты. Поэтому через Free Russia Foundation какую-то «пенсию» им назначали, на которую всё равно прожить нельзя. Фактически они там находятся на положении рабов. Тот же Волков или Жданов понимают, что у них дешёвая податливая рабочая сила, с которой они могут делать что угодно.

В этих эмигрантских коллективах царит атмосфера в духе: «Если что-то тебе не нравится, вали в Россию, тебя здесь никто не держит». То есть этим людям надо понимать, что, когда они туда уезжают, они просто становятся рабами, игрушками в руках Карабасов-Барабасов типа Волкова.

Многие из уехавших, на самом деле, хотят вернуться, и некоторые из Грузии даже втихую, но возвращаются и здесь у нас где-то растворяются. И опять же вопрос: с какими мыслями эти люди вернулись, искренне ли они раскаялись или приехали с определённым заданием?

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Минюст РФ, на основании решения заместителя Генерального прокурора РФ, включил американский фонд "Свободная Россия" (Free Russia Foundation) в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной 28.06.2019.