Экс-юрист ФБК Серуканов назвал соразмерным новый приговор Навальному

Вся позиция Алексея Навального в ходе судебного процесса зиждилась на хамстве, заявил в беседе с RT бывший член штаба Навального*, экс-юрист ФБК** Виталий Серуканов, комментируя приговор по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

По его словам, у Навального и его адвокатов не было никаких аргументов в ходе сегодняшнего процесса.

Также экс-юрист ФБК назвал приговор Навальному соразмерным и адекватным.

«Навальный ничего не ответил по существу, когда речь шла о том, что людям, работавшим на него, задерживали зарплату, платили копейки, а он в это время совершал люксовые поездки и десятки миллионов выводились на его счета и его близких», — заявил Серуканов.

22 марта Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального по уголовному делу о мошенничестве и об оскорблении суда к девяти годам колонии строгого режима.

Юрист Илья Ремесло в беседе с RT прокомментировал новый приговор Навальному, заявив, что девять лет строгого режима будут «хорошим уроком» для него.

* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.