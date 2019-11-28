RT провёл стрим «Тайны оппозиции» с участием Леонтьева и Серуканова
Трансляция велась на YouTube.
Ведущими четвёртого выпуска стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов и продюсер RT Митя Леонтьев.
Гость программы — блогер Саша Конь.
Во время эфира ведущие обсудили иск ФБК к президенту России Владимиру Путину, а также попробовали дозвониться до пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.