Ведущие стрима RT не смогли дозвониться до пресс-секретаря Навального

Ведущие четвёртого выпуска стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» под названием «Тайны оппозиции» — экс-юрист ФБК Виталий Серуканов и продюсер RT Митя Леонтьев — в ходе прямого эфира попробовали дозвониться до пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш.

Ведущие решили позвонить Ярмыш, чтобы задать ей несколько вопросов, пообещав сделать такую традицию еженедельной.

Однако Серуканов и Леонтьев не смогли дозвониться до пресс-секретаря Навального — абонент был недоступен.

«Обращаюсь к сотрудникам ФБК… Я знаю, что у вас есть специальные люди, которые смотрят наши эфиры… друзья, возьмите трубку, нельзя же так бесконечно бегать», — сказал Серуканов.

В свою очередь Леонтьев пообещал повторить звонок в ходе следующего стрима в среду, 4 декабря.

В выпуске ведущие также обсудили иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* к российскому лидеру Владимиру Путину.

Гостем программы стал блогер Саша Конь.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.