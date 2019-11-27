Ведущие стрима RT не смогли дозвониться до пресс-секретаря Навального
Ведущие решили позвонить Ярмыш, чтобы задать ей несколько вопросов, пообещав сделать такую традицию еженедельной.
Однако Серуканов и Леонтьев не смогли дозвониться до пресс-секретаря Навального — абонент был недоступен.
«Обращаюсь к сотрудникам ФБК… Я знаю, что у вас есть специальные люди, которые смотрят наши эфиры… друзья, возьмите трубку, нельзя же так бесконечно бегать», — сказал Серуканов.
В свою очередь Леонтьев пообещал повторить звонок в ходе следующего стрима в среду, 4 декабря.
В выпуске ведущие также обсудили иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* к российскому лидеру Владимиру Путину.
Гостем программы стал блогер Саша Конь.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.