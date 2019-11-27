Ведущие стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудили иск ФБК к Путину

Ведущие четвёртого выпуска стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» под названием «Тайны оппозиции» — экс-юрист ФБК Виталий Серуканов и продюсер RT Митя Леонтьев — обсудили иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Вот он говорит про Америку. Он говорит: «вот, господин Трамп, на него все подают в суд». Господин Навальный, я не знаю, знаешь, не знаешь… в суд на него не все подают… ты не можешь подать в суд на президента. Есть Конституционный суд, который решает, являются ли действия президента конституционными. И именно поэтому сейчас идёт импичмент Трампа», — сказал Леонтьев.

Ведущие назвали ситуацию с иском пиаром.

21 ноября в Кремле, комментируя иск к президенту, отметили, что «документы поданы, суд будет рассматривать».

Говоря о том, существует ли вероятность появления президента в суде, там подчеркнули, что в случае принятия иска к рассмотрению этим будут заниматься юристы.

Позднее Тверской суд Москвы отказался принять иск. Как указали в суде, требования не могут быть предъявлены к главе государства в рамках административного судопроизводства.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.