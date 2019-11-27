«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT проводит стрим «Тайны оппозиции»

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RT
В мистическом выпуске обсудим загадку раздвоения Навального: душой в Великих Луках, телом — в Калифорнии. Узнаем, что звёзды говорят о Любови Соболь, ведь астрология — тайное увлечение тусовки. Зададимся вопросом, почему поиски украинских унитазов стали символом борьбы с режимом, а также узнаем кое-что про Леонида Волкова. Ведущие четвёртого выпуска стрима RT — экс-юрист ФБК Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев. Гость программы — блогер Саша Конь.

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