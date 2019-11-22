Тверской суд отказался принять иск к Путину

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Тверской суд Москвы отказался принять иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.
Тверской суд отказался принять иск к Путину
  • РИА Новости

«Тверской районный суд Москвы вынес определение об отказе в принятии административного искового заявления… о признании незаконными действий (бездействий) президента», — сказала она.

В определении суда приводятся положения Конституции, согласно которым, указывает Бондарева, требования не могут быть предъявлены к главе государства в рамках административного судопроизводства.

«Административное исковое заявление не подлежит принятию, так как принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской Федерации», — добавила она.

Ранее в Кремле, комментируя иск, отметили, что «документы поданы, суд будет рассматривать».

Говоря о том, существует ли вероятность появления президента в суде, там подчеркнули, что в случае принятия иска к рассмотрению этим будут заниматься юристы.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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