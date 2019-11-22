Тверской суд отказался принять иск к Путину
- РИА Новости
«Тверской районный суд Москвы вынес определение об отказе в принятии административного искового заявления… о признании незаконными действий (бездействий) президента», — сказала она.
В определении суда приводятся положения Конституции, согласно которым, указывает Бондарева, требования не могут быть предъявлены к главе государства в рамках административного судопроизводства.
«Административное исковое заявление не подлежит принятию, так как принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской Федерации», — добавила она.
Ранее в Кремле, комментируя иск, отметили, что «документы поданы, суд будет рассматривать».
Говоря о том, существует ли вероятность появления президента в суде, там подчеркнули, что в случае принятия иска к рассмотрению этим будут заниматься юристы.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.