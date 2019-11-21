В Кремле прокомментировали иск ФБК к Путину

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Обсуждать иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* к президенту России Владимиру Путину преждевременно, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали иск ФБК к Путину
  • РИА Новости

«Мы не знаем решения суда на этот счёт, документы поданы, суд будет рассматривать», — сказал он.

По его словам, никакой позиции по данному вопросу у Кремля нет.

Говоря о том, существует ли вероятность появления главы государства в суде, Песков отметил, что в случае принятия иска к рассмотрению этим будут заниматься юристы.

9 октября Министерство юстиции внесло ФБК в список иностранных агентов. Как указывали в ведомстве, у него есть все доказательства зарубежного финансирования организации.

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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