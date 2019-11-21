В Кремле прокомментировали иск ФБК к Путину
- РИА Новости
«Мы не знаем решения суда на этот счёт, документы поданы, суд будет рассматривать», — сказал он.
По его словам, никакой позиции по данному вопросу у Кремля нет.
Говоря о том, существует ли вероятность появления главы государства в суде, Песков отметил, что в случае принятия иска к рассмотрению этим будут заниматься юристы.
9 октября Министерство юстиции внесло ФБК в список иностранных агентов. Как указывали в ведомстве, у него есть все доказательства зарубежного финансирования организации.
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.