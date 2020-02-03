Бывший юрист ФБК Серуканов рассказал о сотрудничестве фонда с Ходорковским
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
Как утверждает Серуканов, в 2015 году Ходорковский ставил для ФБК задачу работать в регионах и искать людей.
«Например, в 2016 году в рамках Демократической коалиции было предложение выделить 50 млн рублей на поддержку кандидатов от ФБК на выборах в Госдуму», — заявил юрист в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Патриот».
Алексей Навальный и Михаил Ходорковский, несмотря на формальное сотрудничество, преследуют свои интересы, добавил Серуканов, которого цитирует ФБА «Экономика сегодня».
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.