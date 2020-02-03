Бывший юрист ФБК Серуканов рассказал о сотрудничестве фонда с Ходорковским

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Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов рассказал о сотрудничестве фонда с Михаилом Ходорковским.
Бывший юрист ФБК Серуканов рассказал о сотрудничестве фонда с Ходорковским
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Как утверждает Серуканов, в 2015 году Ходорковский ставил для ФБК задачу работать в регионах и искать людей.

«Например, в 2016 году в рамках Демократической коалиции было предложение выделить 50 млн рублей на поддержку кандидатов от ФБК на выборах в Госдуму», — заявил юрист в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

Алексей Навальный и Михаил Ходорковский, несмотря на формальное сотрудничество, преследуют свои интересы, добавил Серуканов, которого цитирует ФБА «Экономика сегодня».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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