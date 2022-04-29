Псаки считает, что у ВСУ «нет намерений» наносить удары по российским мирным жителям

Администрация США исходит из того, что украинские военные «не намереваются» наносить удары по территориям, которые угрожали бы российским мирным жителям.

На брифинге Псаки спросили, привело ли бы нанесение украинской стороной ударов по военным объектам в России к эскалации.

«Мы здесь не говорим о каких-либо намерениях Украины вторгнуться в Россию и попытаться захватить российскую территорию, нацелиться на российских мирных жителей, на российские больницы. Мы говорим о рассмотрении военных целей», — цитирует её ТАСС.

Министерство обороны России ранее предупредило Британию, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на нанесение ударов по объектам на российской территории приведёт к пропорциональному ответу.

28 апреля добровольцы заявили, что гуманитарная колонна, которая возвращалась после передачи помощи в Харьковской области, попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом.

Также вечером 25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Нехотеевка со стороны Украины.

Перед этим, днём 23 апреля, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что пункт пропуска на границе в Глушковском районе обстреляли со стороны Украины.

19 апреля было обстреляно село Головчино со стороны ВСУ, есть разрушения и пострадавший.

14 апреля в Белгородской области со стороны Украины было обстреляно село Журавлёвка.

Кроме того, в тот же день два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области.

В результате прямых попаданий и взрывов снарядов в Климове повреждены минимум шесть домов, ранения получили семь человек, в том числе один ребёнок.