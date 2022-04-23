Губернатор сообщил об обстреле пункта пропуска в Курской области со стороны Украины

Пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области обстреляли со стороны Украины. Как заявил губернатор региона Роман Старовойт, пострадавших в результате ЧП нет.

«Сегодня из миномётов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора», — написал он в Telegram.

Старовойт добавил, что пограничники и военные держат ситуацию на контроле, пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Головчино со стороны ВСУ, есть разрушения и пострадавший.