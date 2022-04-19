В Белгородской области со стороны Украины обстреляно село Головчино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Головчино со стороны ВСУ, есть разрушения и пострадавший.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района», — написал он в своём Telegram-канале.

По его информации, есть разрушения.

Гладков уточнил, что пострадала местная жительница, ей оказывают медпомощь.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области со стороны Украины обстреляно село Журавлёвка, есть повреждения жилых домов.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов территории Белгородской области со стороны Украины.