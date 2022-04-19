В Белгородской области со стороны Украины обстреляно село Головчино
«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района», — написал он в своём Telegram-канале.
По его информации, есть разрушения.
Гладков уточнил, что пострадала местная жительница, ей оказывают медпомощь.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области со стороны Украины обстреляно село Журавлёвка, есть повреждения жилых домов.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов территории Белгородской области со стороны Украины.