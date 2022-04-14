В Белгородской области со стороны Украины обстреляно село Журавлёвка

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В Белгородской области со стороны Украины обстреляно село Журавлёвка, есть повреждения жилых домов, социальных объектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгородской области со стороны Украины обстреляно село Журавлёвка
  • AFP
  • © FADEL SENNA

«Информации о жертвах и пострадавших нет. В данном селе уже был объявлен режим ЧС, и люди вывезены за его пределы. Более подробная информация будет после детального обследования территории», — сказал он.

Ночью 24 марта в Журавлёвке также произошло  несколько взрывов.

При обстреле села погиб помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артёмов.

Два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области, сообщил Следственный комитет.

В результате прямых попаданий и взрывов снарядов в Климове повреждены минимум шесть домов, ранения получили семь человек, в том числе ребёнок, заявили в ведомстве.

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