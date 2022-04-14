СК: два боевых вертолёта ВСУ вторглись в Брянскую область и нанесли удары по жилым домам

Два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области, сообщил Следственный комитет. В результате прямых попаданий и взрывов снарядов в Климове повреждены минимум шесть домов, ранения получили семь человек, в том числе ребёнок, заявили в ведомстве.

«С использованием двух боевых вертолётов, снабжённых тяжёлым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в посёлке Климово Климовского района Брянской области», — говорится в сообщении СК.

Ранения получил в том числе малолетний ребёнок 2020 года рождения.

«Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Минздрав подтвердил информацию о семи пострадавших при обстреле со стороны украинских войск в посёлке Климово Брянской области.