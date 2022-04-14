Минздрав подтвердил информацию о семи пострадавших при обстреле в Брянской области

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Министерство здравоохранения России подтвердило информацию о семи пострадавших при обстреле со стороны украинских войск в посёлке Климово Брянской области.
Минздрав подтвердил информацию о семи пострадавших при обстреле в Брянской области
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. 

«В результате инцидента в Брянской области пострадали семь человек», — заявил он.

По словам Кузнецова, двое пострадавших — в тяжёлом состоянии, ещё трое — в удовлетворительном.

Также помощник министра уточнил, что в числе пострадавших есть беременная женщина, её состояние оценивается как удовлетворительное. Ещё один пострадавший — ребёнок — в состоянии средней тяжести. 

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле посёлка Климово со стороны ВСУ.

В приёмном отделении Климовской центральной районной больницы сообщили, что при обстреле Климовского района пострадали семь человек

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