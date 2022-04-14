Губернатор Брянской области сообщил об обстреле посёлка Климово со стороны ВСУ
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«В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие», — сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, на месте происшествия работают соответствующие службы, в том числе МЧС.
Жителям оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее ТАСС со ссылкой на представителя приёмного отделения Климовской центральной районной больницы сообщил, что при обстреле Климовского района пострадали семь человек.