Губернатор Брянской области сообщил об обстреле посёлка Климово со стороны ВСУ

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле посёлка Климово со стороны ВСУ, есть пострадавшие.
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле посёлка Климово со стороны ВСУ
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«В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие», — сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, на месте происшествия работают соответствующие службы, в том числе МЧС.

Жителям оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя приёмного отделения Климовской центральной районной больницы сообщил, что при обстреле Климовского района пострадали семь человек

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