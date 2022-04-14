Губернатор Брянской области сообщил об обстреле посёлка Климово со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле посёлка Климово со стороны ВСУ, есть пострадавшие.

«В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие», — сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, на месте происшествия работают соответствующие службы, в том числе МЧС.

Жителям оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя приёмного отделения Климовской центральной районной больницы сообщил, что при обстреле Климовского района пострадали семь человек.