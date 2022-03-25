РПЦ подтвердила гибель священника при обстреле села Журавлёвка Белгородской области

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Помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артёмов погиб при обстреле села Журавлёвка в Белгородской области.
РПЦ подтвердила гибель священника при обстреле села Журавлёвка Белгородской области
  • РИА Новости
  • © Антон Вергун

«С великой скорбью в сердце воспринял новость о гибели при исполнении своего пастырского долга военного священника, протоиерея Олега Артёмова, во время обстрела села Журавлёвка Белгородской области», — говорится в заявлении председателя синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископа Бронницкого Савватия (Загребельного).

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о повреждениях после взрыва снаряда в Журавлёвке

Как сообщало kp.ru, правительство Белгородской области опубликовало фотографии дома, в крышу которого попал снаряд.

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