Губернатор Белгородской области рассказал о повреждениях после взрыва снаряда в Журавлёвке

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о повреждениях после взрыва снаряда в Журавлёвке.
Губернатор Белгородской области рассказал о повреждениях после взрыва снаряда в Журавлёвке
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«После дневного ЧП разрушен один дом, в 12 повреждены окна, заборы и где-то кровля», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, также снаряд «посёк» восемь автомобилей.

«В кратчайшие сроки все дома восстановим», — пообещал глава региона.

Также он заявил, что, согласно докладу оперативного штаба, «ночью в селе было неспокойно». 

«Информацию проверил. Снаряды упали в нежилой зоне села. Разрушений и пострадавших нет», — заявил Гладков.

Ранее Гладков заявил, что несколько взрывов было зафиксировано ночью 24 марта в Журавлёвке, пострадавших среди населения нет.

23 марта также сообщалось, что на территории одного из сёл в Белгородской области разорвался снаряд, выстрел был произведён со стороны Украины.

Для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки администрация Белгородского района ввела в этих сёлах режим ЧС.

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