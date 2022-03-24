Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о новых взрывах в приграничном селе Журавлёвка

Несколько взрывов было зафиксировано ночью в четверг, 24 марта, в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлёвка Белгородской области, пострадавших среди населения нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Ночью в Журавлёвке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину», — написал Гладков в Telegram.

По его словам, раненых и пострадавших среди мирного населения нет.

Ранее председатель Следственного комитета России поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области, в результате которого пострадали местные жители.

О том, что на территории одного из сёл в Белгородской области разорвался снаряд, 23 марта сообщил Вячеслав Гладков.

По его словам, выстрел был произведён со стороны Украины, есть пострадавшие.

Как уточнил мэр Белгорода Антон Иванов, почти 180 жителей расположенных возле границы с Украиной сёл Журавлёвка и Нехотеевка были эвакуированы.