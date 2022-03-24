Почти 180 человек эвакуированы из двух сёл под Белгородом после падения украинского снаряда
«Сегодня вечером к нам приехало 178 человек — жителей Нехотеевки и Журавлевки», - сказал Иванов.
По его словам, 100 человек остались в пункте временного размещения, ещё 78 человек уехали к родственникам.
Мэр Белгорода подчеркнул, что оставшиеся в ПВР люди обеспечены питанием, им оказывается медицинская и психологическая помощь.
Ранее председатель Следственного комитета России поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области, в результате которого пострадали местные жители
О том, что на территории одного из сёл в Белгородской области разорвался снаряд, ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, выстрел был произведён со стороны Украины, есть пострадавшие.