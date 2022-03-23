Бастрыкин поручил расследовать падение украинского снаряда в Белгородской области

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Председатель Следственного комитета России поручил расследовать обстоятельства попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области, в результате которого пострадали местные жители.
Бастрыкин поручил расследовать падение украинского снаряда в Белгородской области
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Власти Белгородской области сегодня сообщили о том, что в результате попадания снаряда, запущенного со стороны Украины в районе населённых пунктов Журавлёвка и Нехотеевка, есть пострадавшие. Их количество и степень вреда здоровью уточняется», — говорится в сообщении СК.

Бастрыкин поручил следователям зафиксировать случай попадания снаряда на территорию Белгородской области и расследовать обстоятельства, в том числе установить виновных.

О том, что на территории одного из сёл в Белгородской области разорвался снаряд, ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, выстрел был произведён со стороны Украины, есть пострадавшие.

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