Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов Белгородской области со стороны Украины

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов территории Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Председателем Следственного комитета России дано поручение зафиксировать и расследовать факты обстрелов населённых пунктов Белгородской области со стороны территории Украины», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области со стороны Украины обстреляно село Журавлёвка, есть повреждения жилых домов, социальных объектов.

Сегодня, 15 апреля, сообщалось, что над Белгородом работает система противовоздушной обороны, как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом.