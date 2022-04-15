РИА Новости: в небе над Белгородом работает система ПВО

Над Белгородом работает система противовоздушной обороны, как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом.

Об этом информирует РИА Новости.

Как уточняется, противоракеты были видны в небе над городом около 09:45.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО сбили в Черниговской области украинский вертолёт Ми-8, который атаковал посёлок Климово в Брянской области.

14 апреля Следственный комитет сообщал, что два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области.

В результате прямых попаданий и взрывов снарядов в Климове ранения получили семь человек, в том числе ребёнок.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что порядка 100 домов получили повреждения в результате обстрела посёлка Климово.