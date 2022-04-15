РИА Новости: в небе над Белгородом работает система ПВО

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Над Белгородом работает система противовоздушной обороны, как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом.
РИА Новости: в небе над Белгородом работает система ПВО
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Об этом информирует РИА Новости.

Как уточняется, противоракеты были видны в небе над городом около 09:45.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО сбили в Черниговской области украинский вертолёт Ми-8, который атаковал посёлок Климово в Брянской области. 

14 апреля Следственный комитет сообщал, что два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области.

В результате прямых попаданий и взрывов снарядов в Климове ранения получили семь человек, в том числе ребёнок.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что порядка 100 домов получили повреждения в результате обстрела посёлка Климово.

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