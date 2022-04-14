Около 100 домов повреждено в результате обстрела посёлка Климово в Брянской области

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что порядка 100 домов получили повреждения в результате обстрела посёлка Климово.
Около 100 домов повреждено в результате обстрела посёлка Климово в Брянской области
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Карась

«Туда прилетело девять снарядов… Два дома сгорели полностью, и около 100 домам нанесён ущерб различной степени тяжести», — цитирует его РИА Новости.

Богомаз подчеркнул, что стрелявшие по посёлку «знали, куда стреляли, и стреляли они по жилому сектору».

Ранее Следственный комитет сообщал, что два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области. В результате прямых попаданий и взрывов снарядов в Климове ранения получили семь человек, в том числе ребёнок.

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