Около 100 домов повреждено в результате обстрела посёлка Климово в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что порядка 100 домов получили повреждения в результате обстрела посёлка Климово.

«Туда прилетело девять снарядов… Два дома сгорели полностью, и около 100 домам нанесён ущерб различной степени тяжести», — цитирует его РИА Новости.

Богомаз подчеркнул, что стрелявшие по посёлку «знали, куда стреляли, и стреляли они по жилому сектору».

Ранее Следственный комитет сообщал, что два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области. В результате прямых попаданий и взрывов снарядов в Климове ранения получили семь человек, в том числе ребёнок.