Российские ПВО сбили совершивший атаку на Брянскую область украинский вертолёт Ми-8
- РИА Новости
«Российскими средствами ПВО в Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолёт Ми-8, совершивший атаку на жителей мирного населённого пункта Климово в Брянской области», — сказал Конашенков.
14 апреля Следственный комитет сообщал, что два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области.
В результате прямых попаданий и взрывов снарядов в Климове ранения получили семь человек, в том числе ребёнок.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что порядка 100 домов получили повреждения в результате обстрела посёлка Климово.