Российские ПВО сбили совершивший атаку на Брянскую область украинский вертолёт Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Черниговской области украинский вертолёт Ми-8, который ранее атаковал посёлок Климово в Брянской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО в Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолёт Ми-8, совершивший атаку на жителей мирного населённого пункта Климово в Брянской области», — сказал Конашенков.

14 апреля Следственный комитет сообщал, что два украинских боевых вертолёта вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам в Брянской области.

В результате прямых попаданий и взрывов снарядов в Климове ранения получили семь человек, в том числе ребёнок.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что порядка 100 домов получили повреждения в результате обстрела посёлка Климово.