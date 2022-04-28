Российскую гуманитарную колонну обстреляли в районе Белгорода

Добровольцы заявили, что гуманитарная колонна, котороя возвращалась после передачи помощи в Харьковской области, попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Попали вчера при возвращении из Харьковской области, куда возили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией «Внуки», — рассказала агентству представитель организации Алёна Березовская.

Она отметила, что находилась в этот момент в одной из машин данной колонны. По её словам, их обстреляли из миномёта в районе населённого пункта Журавлёвка. Отдельные моменты атаки ей удалось заснять на видео.

Как утверждает Березовская, украинские военные зафиксировали их колонну ещё тогда, когда волонтёры общались с местными жителями и разгружали гуманитарные грузы.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы в ходе специальной военной операции предотвратили теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя.

Позднее суд в Крыму арестовал на два месяца пятерых украинских диверсантов, готовивших данное нападение.