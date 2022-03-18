Небензя опроверг заявления об обстреле ВС России здания роддома и драмтеатра в Мариуполе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности отверг обвинения Запада о якобы обстреле ВС России роддома и драматического театра в Мариуполе.

«Сегодня мы услышали целый ряд сообщений: это и обвинения в обстреле ставшего уже нарицательным роддома в Мариуполе и бомбёжке мариупольского театра, и о том, что Россия не выпускает беженцев, и о том, что Россия бомбила мечеть султана Сулеймана в Мариуполе, и о том, что российские войска из автоматического оружия расстреляли очередь в Чернигове. Все эти фейки неоднократно опровергались», — приводит его слова РИА Новости.

Небензя отметил, что здание театра изначально не расценивалось российскими войсками как цель для авиаудара.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с роддомом в Мариуполе.

По его словам, «этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестёр и вообще весь обслуживающий персонал».

До этого в Министерстве обороны России сообщали, что боевики украинских нацбатальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали позиции в школах, больницах, роддомах и детских садах и ведут оттуда огонь по Народной милиции.

В Минобороны России также опровергли заявления Киева о якобы нанесении авиаудара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители.

Ведомство сообщило, что боевики «Азова» совершили «новую кровавую провокацию», взорвав заминированное ими здание театра.