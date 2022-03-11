Небензя прокомментировал ситуацию с фотографиями из роддома в Мариуполе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что, судя по фото из мариупольского роддома, здание не могло быть подвергнуто ракетному или бомбовому удару.

«На них (фото. — RT) видно здание без окон, но не разрушенное. Вы можете представить, что должно было случиться со зданием, которое было подвергнуто бомбовому или ракетному удару, и с теми, кто находился внутри?» — сказал он.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с роддомом в Мариуполе.

По его словам, «этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестёр и вообще весь обслуживающий персонал».

До этого в Министерстве обороны России сообщали, что боевики украинских нацбатальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали позиции в школах, больницах, роддомах и детских садах и ведут оттуда огонь по Народной милиции.