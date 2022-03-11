Небензя прокомментировал ситуацию с фотографиями из роддома в Мариуполе
- AP
«На них (фото. — RT) видно здание без окон, но не разрушенное. Вы можете представить, что должно было случиться со зданием, которое было подвергнуто бомбовому или ракетному удару, и с теми, кто находился внутри?» — сказал он.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с роддомом в Мариуполе.
По его словам, «этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестёр и вообще весь обслуживающий персонал».
До этого в Министерстве обороны России сообщали, что боевики украинских нацбатальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали позиции в школах, больницах, роддомах и детских садах и ведут оттуда огонь по Народной милиции.