Замгоссекретаря США Виктория Нуланд фактически подтвердила наличие секретных американских биолабораторий на Украине, хотя изначально Вашингтон называл это «дезинформацией Москвы», отметил ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Если бы всего четыре дня назад вы сказали нам, что администрация Байдена финансировала тайные биолаборатории, и не где-нибудь, а на Украине, мы бы вам не поверили», — сказал ведущий.

Он напомнил, что в первые же часы операции России на Украине газета USA Today опубликовала «опровержение для всех этих психов, которые кричали про тайные украинские биолаборатории».

Также такие заявления распространял Европейский союз, утверждая, что «это теории заговора», отметил Карлсон.

«И так всё и оставалось до вчерашнего дня, когда мы наткнулись на материалы слушаний сенатского комитета по международным отношениям. На вопросы там отвечала Виктория Нуланд — что довольно интересно, так как она принадлежит к числу тех людей, которые втянули нас в войну в Ираке и так за это и не извинились... Она много чего знает об этой стране. В 2014 году Виктория Нуланд срежиссировала государственный переворот на Украине — во имя демократии, конечно», — заявил ведущий.

Журналист также подчеркнул, что Нуланд — «крайне информированный источник касательно всего того, что происходит» на Украине.

«Так что когда она беседовала с сенатором от Флориды Марком Рубио и отвечала на его вопросы, Рубио зашёл с неожиданного угла — откуда мы совсем не ожидали. Он спросил Нуланд, есть ли у Украины биологическое оружие», — рассказал он.

Карлсон привёл ответ Нуланд, которая сказала, что «у Украины есть... объекты, где проводятся биологические исследования».

«Мы опасаемся, что их могут попытаться взять под свой контроль российские войска. Так что мы вместе с украинцами пытаемся сделать так, чтобы эти исследовательские материалы не попали в руки российским силам, если они подойдут ближе», — сказала замгоссекретаря.

Ведущий заключил: «чтобы не материться в эфире, просто скажу, что у нас отпали челюсти».

«На открытом слушании в комитете Виктория Нуланд под присягой только что подтвердила, что российская дезинформация, которая, как нам говорили несколько дней, — это аморальная ложь, теория заговора и бред, на самом деле абсолютная правда. Ничего себе», — заявил он.

Подробнее — в материале ИноТВ.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В ведомстве допустили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения.

Также Кириллов рассказал о проекте Р-781, где, по его словам, в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши. Вместе с тем на Украине изучалась возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц.

Кроме того, Пентагон на Украине интересовался насекомыми — переносчиками опасных инфекций.