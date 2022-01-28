Зеленский уволил командующего Нацгвардией Балана после стрельбы на заводе в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией Украины после расстрела нацгвардейцем пяти человек на Южном машиностроительном заводе в Днепре.

«Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в указе на сайте президента Украины.

Другим указом Зеленский назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.

«Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины», — отмечается в документе.

Ранее Балан сообщил, что подал рапорт об отставке из-за расстрела нацгвардейцем пяти человек в Днепре.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены.

Среди погибших есть гражданское лицо, это женщина 1986 года рождения.

После инцидента возбуждено дело о халатности в отношении руководства Нацгвардии и уголовное дело по факту стрельбы.