На Украине возбудили дело о халатности после убийства нацгвардейцем сослуживцев

Дело о халатности завели в отношении руководства Нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований страны (ГБР).

«ГБР зарегистрировало уголовное производство по служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины, которое привело к трагедии», — информирует пресс-служба ведомства.

Как заявил директор ГБР Алексей Сухачёв, в настоящее время проводится комплекс мер по установлению обстоятельств случившегося.

Он отметил, что должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры и органов госвласти.

«Предварительная квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлёкшее тяжкие последствия, совершённое в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины)», — заключается в сообщении.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены.

В ГБР Украины заявили о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

Позднее в МВД Украины сообщили о задержании бойца Нацгвардии страны, который устроил стрельбу.