На Украине возбудили дело о халатности после убийства нацгвардейцем сослуживцев

Короткая ссылка
Дело о халатности завели в отношении руководства Нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований страны (ГБР).
На Украине возбудили дело о халатности после убийства нацгвардейцем сослуживцев
  • Gettyimages.ru

«ГБР зарегистрировало уголовное производство по служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины, которое привело к трагедии», — информирует пресс-служба ведомства.

Как заявил директор ГБР Алексей Сухачёв, в настоящее время проводится комплекс мер по установлению обстоятельств случившегося.

Он отметил, что должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры и органов госвласти.

«Предварительная квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлёкшее тяжкие последствия, совершённое в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины)», — заключается в сообщении.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены. 

В ГБР Украины заявили о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

Позднее в МВД Украины сообщили о задержании бойца Нацгвардии страны, который устроил стрельбу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить