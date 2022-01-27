В украинском Днепре боец Нацгвардии расстрелял пять сослуживцев и ранил ещё пятерых

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На Украине в ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Национальной гвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены. В городе введена полицейская операция «Сирена», по тревоге поднят личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии.
В украинском Днепре боец Нацгвардии расстрелял пять сослуживцев и ранил ещё пятерых
  • РИА Новости

Об этом сообщили в МВД Украины.

Инцидент произошёл 27 января в 03:40 на территории Южмаша.

«Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р. при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся», — говорится в заявлении министерства.

Во время оказания медицинской помощи «скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения», добавили там.

«Мотивы совершенного преступления пока неизвестны», — заявили в пресс-службе.

На место происшествия выехал командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан.

На сайте МВД также опубликована фотография военнослужащего.

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