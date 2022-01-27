На Украине возбудили дело из-за стрельбы в Днепре

В Государственном бюро расследований Украины заявили о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы, которую в Днепре устроил военнослужащий Нацгвардии, что привело к гибели пяти человек и ранении ещё пятерых.

Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются.

«Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами», — добавили в ведомстве.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены. Территория завода была оцеплена.

В городе введена полицейская операция «Сирена», по тревоге поднят личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии.