На Украине возбудили дело из-за стрельбы в Днепре
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Об этом говорится на сайте украинского ведомства.
«По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство)», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются.
«Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами», — добавили в ведомстве.
В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены. Территория завода была оцеплена.
В городе введена полицейская операция «Сирена», по тревоге поднят личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии.