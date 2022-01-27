В Днепре оцепили территорию завода, где военнослужащий расстрелял пять человек

В украинском Днепре оцепили территорию завода, на котором военнослужащий расстрелял пять сослуживцев и ранил ещё пятерых. В воинской части начато служебное расследование, сообщила Национальная гвардия Украины.

«В настоящее время территория оцеплена и патрулируется… Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. В воинской части начато служебное расследование. Представители командования воинской части будут оказывать содействие в проведении следствия», — цитирует ведомство РИА Новости.

Военнослужащим, получившим ранения, оказывается медицинская помощь, добавили в Нацгвардии.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены.

В городе введена полицейская операция «Сирена», по тревоге поднят личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии.