В Днепре оцепили территорию завода, где военнослужащий расстрелял пять человек
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«В настоящее время территория оцеплена и патрулируется… Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. В воинской части начато служебное расследование. Представители командования воинской части будут оказывать содействие в проведении следствия», — цитирует ведомство РИА Новости.
Военнослужащим, получившим ранения, оказывается медицинская помощь, добавили в Нацгвардии.
В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены.
В городе введена полицейская операция «Сирена», по тревоге поднят личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии.