Названы имена пяти погибших при стрельбе на «Южмаше» в Днепре

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В сети опубликованы имена пяти погибших при стрельбе на «Южмаше» в украинском Днепре.
Названы имена пяти погибших при стрельбе на «Южмаше» в Днепре
  • Legion-Media

Их опубликовало СУ ГУНП в Днепропетровской области, сообщает Telegram dtp.kiev.ua.

В списке погибших: Буганов Александр Александрович 1987 года рождения, старший лейтенант, начальник караула; Левковский Артём Владимирович 2000 года  рождения, помощник начальника караула; Драган Александр Александрович 1997 года рождения, младший сержант; Черник Леонид Леонидович 2002 года рождения.

Среди погибших также есть гражданское лицо. Это женщина 1986 года рождения по имени Вера.

Ещё пять человек получили ранения.

В МВД Украины ранее сообщили о задержании бойца Нацгвардии Артемия Рябчука, который устроил стрельбу в Днепре.

Как отмечалось, в обязанности Рябчука входила охрана территории завода «Южмаш».

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