Названы имена пяти погибших при стрельбе на «Южмаше» в Днепре

В сети опубликованы имена пяти погибших при стрельбе на «Южмаше» в украинском Днепре.

Их опубликовало СУ ГУНП в Днепропетровской области, сообщает Telegram dtp.kiev.ua.

В списке погибших: Буганов Александр Александрович 1987 года рождения, старший лейтенант, начальник караула; Левковский Артём Владимирович 2000 года рождения, помощник начальника караула; Драган Александр Александрович 1997 года рождения, младший сержант; Черник Леонид Леонидович 2002 года рождения.

Среди погибших также есть гражданское лицо. Это женщина 1986 года рождения по имени Вера.

Ещё пять человек получили ранения.

В МВД Украины ранее сообщили о задержании бойца Нацгвардии Артемия Рябчука, который устроил стрельбу в Днепре.

Как отмечалось, в обязанности Рябчука входила охрана территории завода «Южмаш».