Названы имена пяти погибших при стрельбе на «Южмаше» в Днепре
- Legion-Media
Их опубликовало СУ ГУНП в Днепропетровской области, сообщает Telegram dtp.kiev.ua.
В списке погибших: Буганов Александр Александрович 1987 года рождения, старший лейтенант, начальник караула; Левковский Артём Владимирович 2000 года рождения, помощник начальника караула; Драган Александр Александрович 1997 года рождения, младший сержант; Черник Леонид Леонидович 2002 года рождения.
Среди погибших также есть гражданское лицо. Это женщина 1986 года рождения по имени Вера.
Ещё пять человек получили ранения.
В МВД Украины ранее сообщили о задержании бойца Нацгвардии Артемия Рябчука, который устроил стрельбу в Днепре.
Как отмечалось, в обязанности Рябчука входила охрана территории завода «Южмаш».