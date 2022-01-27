Командующий Нацгвардией Украины сообщил о поданном им рапорте об отставке
- Gettyimages.ru
Заявление Балана на брифинге опубликовали украинские СМИ, передаёт РИА Новости.
Балан отметил, что ответственность за любые действия несёт командир.
«Сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией», — сказал он.
В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены.
Среди погибших есть гражданское лицо, это женщина 1986 года рождения.
После инцидента возбуждено дело о халатности в отношении руководства Нацгвардии и уголовное дело по факту стрельбы.