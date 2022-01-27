Командующий Нацгвардией Украины сообщил о поданном им рапорте об отставке

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан сообщил, что подал рапорт об отставке из-за расстрела нацгвардейцем пяти человек в Днепре.

Заявление Балана на брифинге опубликовали украинские СМИ, передаёт РИА Новости.

Балан отметил, что ответственность за любые действия несёт командир.

«Сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией», — сказал он.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены.

Среди погибших есть гражданское лицо, это женщина 1986 года рождения.

После инцидента возбуждено дело о халатности в отношении руководства Нацгвардии и уголовное дело по факту стрельбы.