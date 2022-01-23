Посол Украины в Германии Мельник поприветствовал отставку главы ВМС ФРГ Шёнбаха

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник приветствовал отставку командующего ВМС ФРГ, вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха, который ранее заявил, что Крым не станет частью Украины. Об этом пишет издание Die Welt.

«Мы приветствуем тот факт, что Шёнбах подал в отставку», — сказал Мельник.

Посол также посоветовал кабмину ФРГ скорректировать дальнейшую политику, так как инцидент оставил «кучу осколков».

По его мнению, заявления Шёнбаха «повергли всю украинскую общественность в глубокий шок».

Ранее издание Bild сообщало, что Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после высказывания о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Позднее он подтвердил это.

Шёнбах во время выступления в Индии заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины, а также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.

Позднее он объяснил, что это было его частное мнение.

В Минобороны ФРГ заявили, что не разделяют мнения Шёнбаха о Крыме. В МИД Украины вызвали посла ФРГ после высказываний главнокомандующего ВМС.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.