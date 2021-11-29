Минздрав Украины вводит ограничения из-за штамма коронавируса «омикрон»

Минздрав Украины сообщил, что прибывающие из ряда стран с юга Африки туристы должны будут пройти двухнедельный карантин из-за ситуации с новым штаммом коронавируса «омикрон».

«На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определённых стран Южной Африки более семи дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем список стран может быть расширен», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что карантин должны пройти туристы, прибывающие из Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевства Лесото, Королевства Эсватини, Республики Мозамбик.

Ранее власти Испании ввели обязательный десятидневный карантин для лиц, прибывающих из ряда африканских стран, где был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон».

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры на фоне появления штамма коронавируса «омикрон».