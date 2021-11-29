В Испании ввели карантин для прибывающих из ряда африканских стран

Власти Испании ввели обязательный десятидневный карантин для лиц, прибывающих из ряда африканских стран, где был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон».

Из опубликованного официального государственного бюллетеня (BOE) следует, что нововведения коснутся пассажиров, прибывающих из ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Зимбабве и Намибии.

При этом карантин может быть прекращён досрочно в случае, если на седьмой день прибывшие сделают ПЦР-тест на COVID-19 и он окажется отрицательным.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее рекомендовала странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры на фоне появления штамма коронавируса «омикрон».