В Испании ввели карантин для прибывающих из ряда африканских стран
- AP
Из опубликованного официального государственного бюллетеня (BOE) следует, что нововведения коснутся пассажиров, прибывающих из ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Зимбабве и Намибии.
При этом карантин может быть прекращён досрочно в случае, если на седьмой день прибывшие сделают ПЦР-тест на COVID-19 и он окажется отрицательным.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее рекомендовала странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры на фоне появления штамма коронавируса «омикрон».