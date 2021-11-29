В Испании ввели карантин для прибывающих из ряда африканских стран

Короткая ссылка
Власти Испании ввели обязательный десятидневный карантин для лиц, прибывающих из ряда африканских стран, где был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон».
В Испании ввели карантин для прибывающих из ряда африканских стран
  • AP

Из опубликованного официального государственного бюллетеня (BOE) следует, что нововведения коснутся пассажиров, прибывающих из ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Зимбабве и Намибии.

При этом карантин может быть прекращён досрочно в случае, если на седьмой день прибывшие сделают ПЦР-тест на COVID-19 и он окажется отрицательным.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее рекомендовала странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры на фоне появления штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить